قضية توقيف مديرة ثانوية بأولاد موسى تعود إلى الواجهة

دعا المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات مدير التربية لولاية بومرداس إلى رد الاعتبار لمديرة ثانوية شكير عيسى ببلدية أولاد موسى وإلغاء قرار توقيفها عن مهامها.

وأكد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، في بيان أصدره بخصوص قضية مديرة ثانوية شكير عيسى بأولاد موسى بسبب استمارة إدارية تخص الوضعية الاجتماعية للتلاميذ بان التوقيف التحفظي قرار تعسفي في حق مديرة بسبب وثيقة إدارية تنظيمية داخلية معمول بها داخل الولاية وخارجها والقرار غير مبرر، ودعا المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات مدير التربية لولاية بومرداس إلى سحب البيان التوضيحي في الصفحة الرسمية لمديرية التربية لولاية بومرداس، وإلغاء قرار توقيف المديرة ،وإعادة الاعتبار لها ودعا المكتب الولائي إلى عقد مجلس استثنائي خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

اتصلنا بمدير التربية لولاية بومرداس فلم نتمكن من ذلك بحجة انه مشغول كما اتصلنا به على هاتفه الشخصي دون رد: