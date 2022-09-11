مدير جديد لأمن الجيش

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، على التنصيب الرسمي للعميد عبد العزيز نويوات شويطر، مديرا مركزيا لأمن الجيش، خلفا للواء سيد علي ولد زميرلي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، على التنصيب الرسمي للعميد عبد العزيز نويوات شويطر، مديرا مركزيا لأمن الجيش".

وقال الفريق أول خلال مراسم التنصيب: "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 سبتمبر 2022، أنصب رسميا العميد عبد العزيز نويوات شويطر، مديرا مركزيا لأمن الجيش، خلفا للواء سيد علي ولد زميرلي".

وأضاف قائلا: "وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".

وقد كانت هذه المناسبة سانحة للفريق أول ليسدي خلالها لإطارات هذه المديرية "جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية".

وعقب ذلك --يضيف البيان-- أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.