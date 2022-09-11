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الإفراج عن الصحفي التونسي بن خليفة تحت ضغط نقابة الصحافيين

العالم
11 سبتمبر 2022 ()
ع.ل
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اضطرت السلطات التونسية إلى الإفراج عن الصحفي والمناضل اليساري غسان بن خليفة، تحت ضغط نقابة الصحافيين والتنظيمات المدنية.

وقررت النيابة العامة  الإفراج عن الصحفي ورئيس تحرير موقع "انحياز"، والذي كان اعتقل قبل أيام، دون وجود قضية واضحة تخصه، على الرغم من إعلان الموقع " انحياز" ان التحقيق معه تطرق لنشاطه ضد التطبيع .

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين وعدد من المنظمات المدنية المدافعة عن الحريات قد نظموا أول أمس الجمعة مظاهرة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي بن خليفة ، وضد ما اعتبرته تجاوزات في مجال الحريات.

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