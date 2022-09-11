تيارت: السجن لسارقي بطاريات من هوائي لمتعامل الهاتف النقال

أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بتيارت أحكاما ضد 4أشخاص تورطوا في سرقة 4 بطاريات من غرفة هوائي للهاتف النقال لأحد المتعاملين، تراوحت بين البراءة و 6 أشهر حبسا نافذا.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن عملية توقيف المشتبه فيهم، تمت عقب تقدّم الممثل القانوني لأحد متعاملي الهاتف النقال، للتبليغ عن سرقة 4 بطاريات كانت مثبتة بمحول كهربائي لهوائي لشبكة الهاتف النقال بموقع ببلدية ملاكو، ليتم تنشيط عنصر الاستعلام لتحديد هوية 4 مشتبه فيهم من بينهم قاصر، أوقفوا لغرض التحقيق معهم قبل أن يصرحوا أنهم قاموا بسرقة المحولات في حدود الواحدة صباحا باقتحام موقع الهوائي و قطع الكوابل، لسرقة 4 بطاريات ثمنها في السوق 8400 دينار للواحدة، باعوها مقابل 4 الآف دينار لأحد الأشخاص توبع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة.

وقدّم الموقوفون أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد بتوافر ظرفي الليل و التسلق و إخفاء أشياء مسروقة، وتمت محاكمتهم وفق إجراءات المثول الفوري و صدرت ضدهم أحكام بسنتين حبسا نافذا دون إيداع و 200 ألف دينار غرامة مالية لمتهمين إثنين و 6 أشهر حبسا نافذا دون إيداع مع 100 ألف دينار غرامة مالية ضد متهم آخر، فيما برأت المحكمة متهم رابع و سلّم للقاصر استدعاء للحضور إلى مكتب قاضي الأحداث ليحاكم وفق الإجراءات بمحكمة تيارت.