Installation du nouveau DCSA

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé dimanche, au Nom du Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, l'installation officielle du Général Abdelaziz Nouiouet Chouiter, dans les fonctions de Directeur central de la sécurité de l'armée, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au Nom de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 07 septembre 2022, j'installe officiellement le Général Abdelaziz Nouiouet Chouiter, dans les fonctions de Directeur central de la sécurité de l'armée, en succession au Général-Major Sid Ali Ould Zmirli", a déclaré le Général d'Armée Saïd Chanegriha lors de cette cérémonie.

"A ce titre, a-t-il souligné, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois de la République en vigueur, par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs éternelles de notre Glorieuse Révolution".

Cette occasion était une opportunité pour le Général d'Armée de donner aux cadres de cette Direction, un ensemble d'instructions et d'orientations, mettant l'accent sur la nécessité de "fournir davantage d'efforts dévoués au service de la patrie et faire preuve d'engagement immuable dans l'accomplissement des missions assignées avec toute la rigueur et la persévérance requises".

A l'issue, le Général d'Armée a supervisé la cérémonie de signature et d'approbation du Procès-verbal de passation de consignes, ajoute le communiqué.