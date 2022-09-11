تيبازة: توقيف شخص ينتحل صفة رئيس دائرة

تمكنت مصالح الأمن لولاية تيبازة مؤخرا من توقيف شخص ينتحل صفة رئيس دائرة للإيقاع بضحاياه، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لهذا السلك الأمني.

وأوضح البيان أن مصالح الشرطة القضائية لتيبازة أوقفت مؤخرا بعد تكثيف البحث والتحري، مشتبه فيه، يحترف النصب على المواطنين بانتحال صفة رئيس دائرة، وإيهام ضحاياه بحصولهم على امتيازات تخص استفادتهم من السكنات الإجتماعية على المستوى الوطني، مقابل مبالغ مالية في الحساب البريدي لشريك له.

وسمحت التحريات أيضا من حجز هاتفين نقالين يستعملان من طرف المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، في عملية النصب والاحتيال، وفقا للمصدر.

وبعد استكمال إجراءات التحقيقات لدى الضبطية القضائية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية "النصب على الجمهور وانتحال صفة"، استنادا لنفس البيان.