جبهة البوليساريو تحذر من عبور رالي أفريكا إيكورايس اراضيها

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، أن عبور رالي “أفريكا إيكو رايس” للأراضي الصحراوية المحتلة من دون طلب إذن جبهة البوليساريو يشكل دعما حقيقيا لأهداف قوة الاحتلال -المملكة المغربية- بضم الصحراء الغربية بالقوة.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن أبي بشرايا، في بيان صحفي، أن مساهمة المنظمين في هذا التوجه من خلال السماح باستغلال الرياضة وقيمها، دعما للأعمال التوسعية، يعد تخليا صريحا عن مبادئ ومثل الرياضة.

و كشف البيان الصحفي عن أن رالي “أفريكا إيكو رايس” المقرر إقامته في الفترة الممتدة من 15 إلى 30 أكتوبر القادم، يسير على خطى “باريس- داكار”، انطلاقا من جنوب فرنسا للوصول إلى السنغال عبر موريتانيا، لكنهم يتظاهرون بتجاهل الصحراء الغربية ويخططون لعبور الإقليم بشكل غير قانوني، دون طلب إذن من الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو.

ونبه الدبلوماسي الصحراوي إلى أن إخفاء هذا الواقع من قبل المنظمين يعرض المشاركين المحتملين لمخاطر غير مدروسة، في ظل الاشتباكات العسكرية اليومية بين جيش التحرير الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية وملايين الألغام المضادة للأفراد المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم من قبل المحتل المغربي.

وأضاف البيان أن الصحراء الغربية ليست جزء من الأراضي المغربية ولم تكن أبدا جزءا منها، كما أن محكمة العدل الدولية استبعدت، في عام 1975، تواجد أي صلة للسيادة بين الأراضي الصحراوية والمملكة المغربية، وهو ما أكدته مؤخرا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإعادة التأكيد على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية عن الأراضي المغربية، وبالتالي فإنه ومع عدم وجود سيادة على هذه الأرض، التي يمتلكها الشعب الصحراوي وحده، فإن تواجد المملكة المغربية هو احتلال عسكري ينتهك القانون الدولي”.