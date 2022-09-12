ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من اضطراب جوي قوي يجتاح شمال وشرق البلاد.

وأفاد ذات المصدر، أن موجة حر شديدة، تتراوح بين 40 إلى 44 درجة تحت الظل، على كل من ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، معسكر، سيدي بلعباس وغليزان، وذلك ابتداء من السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

فيما تعرف كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، الشلف، عين الدفلى، البليدة، وتيزي وزو، بجاية، جيجل، استمرار موجة حر، تتعدى 44 درجة، وذلك إلى مساء يوم غد الثلاثاء.

وأشارت نشرية خاصة جديدة، إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تصل ما بين 40 و44 درجة، على ولايات: سكيكدة، عنابة الطارف وقالمة، وذلك ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء، إلى غاية مساء يوم الأربعاء.

كما توقعت ذات المصالح، أمطارا رعدية تصل كميتها 20 ملم، على ولايات: المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية التاسعة ليلا.