الأرصاد الجوية تحذر..

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من اضطراب جوي قوي يجتاح شمال وشرق البلاد.

وأفاد ذات المصدر، أن موجة حر شديدة، تتراوح بين 40 إلى 44 درجة تحت الظل، على كل من ولايات: عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تلمسان، معسكر، غيليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، تيزي وزو، سيدي بلعباس، بجاية، جيجل وسكيكدة، وذلك ابتداء من السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

كما توقعت ذات المصالح، أمطار رعدية تصل كميتها 15 ملم، على ولايات: المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية التاسعة ليلا.