ارتفاع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا وسط مخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الوقود مع تزايد القيود المرتبطة بفيروس "كوفيد -19" في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر نوفمبر 93 سنتا، بنسبة 1 بالمائة إلى 93.77 دولارا للبرميل، في الساعة 09:10 صباحاً بتوقيت غرينتش، بعدما عرفت تراجعا فجر اليوم إلى حدود 91 دولارا.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.83 بالمائة أو 72 سنتا إلى 87.52 دولارا للبرميل، عقب انخفاض خلال التعاملات الآسيوية، حيث بلغ 1.26 بالمائة.