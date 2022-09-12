تراجع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين خلال التعاملات الآسيوية تراجعا، حيث ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم، والقيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمي.

وتراجع خام برنت 98 سنتا أو 0.9 بالمائة ليسجل 91.93 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 3.9 بالمائة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار واحد، أو 1.26 بالمائة إلى 85.70 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1 بالمائة يوم الجمعة الماضي.

ويستعد البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الاتحادي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.