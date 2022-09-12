"علماء المسلمين" يختار رئيسا خلفا للريسوني

أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن اختيار الإندونيسي حبيب سالم سقاف الجفري، لرئاسة الاتحاد، إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان للهيئة أن "مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلف الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري برئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية في ديسمبر المقبل"، وذلك بعد استقالة المغربي أحمد الريسوني من منصبه.

يشار إلى أن استقالة الريسوني جاءت بعد إدلائه بتصريحات عدائية ضد الجزائر وموريتانيا لم تجد صدى لها في المنظمة التي كان يرأسها ولم يتبق أمامه، بعد خرجته البائسة، إلا الاستقالة.