canicule et pluies au nord et à l'est du pays

Les services météorologiques ont indiqué, ce lundi, que des températures caniculaires qui oscielleront entre 40 et 44° toucheront les wilayas de Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger, Boumerdes, Tlemcen, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Blida,Tizi Ouzou Sidi Bel Abbès, Bejaia, Jijel et Skikda de 6h à 18h. Des pluies orageuses pouvant atteindre les 20mm sont, par ailleurs, attendues de la mi-journée jusqu'à 21h dans les wilayas de M'sila, Batna, Khenchela et Tébessa.