كيف سيجبر الرئيس الجديد لـ "علماء المسلمين" الأضرار؟

استخلف الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري رئيس الاتحاد السابق أحمد الريسوني حتى نهاية الدورة الحالية، بعد استقالته على إثر تصريحات غير مسؤولة أثارت غضبا في الجزائر وموريتانيا، وأدت إلى تعليق جمعية العلماء الجزائريين ونظيرتها الموريتانية عضويتهما في الهيئة العالمية.

أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أول أمس، أنه اجتمع واتخذ قرار تكليف الجفري برئاسة الاتحاد، وهو شيخ من إندونيسيا حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة من الجامعة الإسلامية عام 1986.

وتولى السقاف أيضا منصب وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا، وعمل محاضرًا في الدراسات العليا بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا، ومحاضرا بكلية الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأمام الشيخ السقاف تحدي محو آثار سلفه وضرورة استحداث قواعد أو تنظيمات، تحول دون تكرار انزلاقات وتصريحات الفتنة وحشر الأنف في مسائل السياسة والتاريخ إلا بالنصح والرشاد، حتى يحافظ أولا على استقلالية ورمزية الهيئة ويجبر الضرر الذي أحدثه سابقه، فهل يتمكن الوافد الجديد من ذلك؟

وتأتي التغييرات على رأس أكبر تكتل لعلماء المسلمين في العالم بعد سقطة فادحة لرئيسه السابق أحمد الريسوني الذي ظهر في حصة تلفزيونية يدلي بتصريحات غريبة لا ترقى إلى منصبه وصفته، وتتطاول على سيادة الجزائر وموريتانيا، مفادها أن وجود موريتانيا خطأ، والمغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي، مشيرا إلى أنه يثبت مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش الملكي المغربي، "وكذا علماء موريتانيا وما يسمى موريتانيا بيعتهم ثابتة أيضا، بالتالي قضية الصحراء صناعة استعمارية".

وذهب رجل الدين المغربي بخياله إلى أبعد، من خلال دعوة المغاربة إلى الزحف على ولاية تندوف للقاء ومواساة أهلهم هناك، قائلا إن "معالجة قضية الصحراء الغربية بعيدا عن الشعب جعل بعض المسؤولين يتوهمون بأن الإتيان بإسرائيل ينفعنا، لكن الأصح هو الاعتماد على 35 مليون مغربي مستعد أن يجاهد بماله وبنفسه، وأن يتعبأ ويذهب بالملايين في مسيرة ويقيم بالصحراء وبتندوف".

وكانت هذه التصريحات قد أثارت موجة سخرية على مستوى منصات التواصل بالجزائر، تبعتها بيانات تنديد ومطالبة بسحب الثقة من الريسوني في الاتحاد العالمي، من قِبل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ورجال الدين، وانتهت باستقالة المعني بطريقة حملت طعم الإقالة.

وحاول الريسوني تجميل طريقة خروجه بتقديم حجة أن "تمسّكه بمواقفه وآرائه الثابتة والراسخة التي لا تقبل المساومة" جعل استقالته من رئاسة الاتحاد تأتي "حرصا على ممارسة حريته في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط".

في حين جاءت الاستقالة كما هو واضح للجميع كإذعان لضغط شديد مورس على رجل الدين من قبل زملائه في الهيئة نفسها، ووقوع تصدعات عميقة داخلها، من بينها تجميد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ونظيرتها الموريتانية لأنشطتهما وعضويتهما في الاتحاد.

وكان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم قد وصف تصريحات زميله في الاتحاد "سقطة في المفاسد"، بينما وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية حمد ماء العينين ولد أييه بـ "غير المسنودة والمتعارضة مع الشواهد التاريخية".

وحاول الاتحاد سابقا احتواء الجدل وتمرير تصريحاته كما لو أنها عادية، عبر نشر بيان يقول إن "تصريحات الريسوني في إطار حرية الرأي الشخصي". وأضاف البيان أن "دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة.. وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد".

وأضاف: "ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد".

إلا أن البيان لم يجد أذانا صاغية في الجزائر ولا موريتانيا، وقوبل بتجميد نشاط هيئتي علماء البلدين لنشاطهما وعضويتهما في الاتحاد، ليستقر الرأي على تنحي صاحب التصريحات المسيئة، والخروج من التاريخ من نوافذه.