وفد من حركة" فتح" يزور الجزائر

أعلن مدير العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة "فتح" الفلسطينية منير الجاغوب، عن زيارة مرتقبة يقوم بها وفد قيادي بارز من الحركة إلى الجزائر.

وذكر الجاغوب عبر صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" أنّ الزيارة ستكون برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وكلّ من عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح. ولم يذكر الجاغوب سبب زيارة الوفد إلى الجزائر، ولا الملفات التي سيبحثها.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في أوت المنصرم عن سعي الجزائر لاحتضان اجتماع للفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية المقررة في مطلع شهر نوفمبر المقبل.