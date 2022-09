cinq milliards de da pour le 6e recensement de la population

Le Directeur Général du Bureau National Statistique Youcef Bazizi a annoncé qu’une enveloppe de 5 milliards de dinars avaient été allouées pour le sixième recensement de la population et de lhabitat et dont les résultats seront connus trois mois après la fin de l’opération.



Bazizi a expliqué, au Forum d'El "Moudjahid", que le sixième recensement, qui se déroulera du 25 septembre au 9 octobre, nécessite un budget d’environ 5 milliards de dinars algériens, qui comprend notamment le total des coûts logistiques et de transport , les coûts de formation des agents et leur rémunération.

Ce processus, entamé dans sa phase préparatoire depuis 2019, avait pour slogan "Comptons notre présent pour construire notre avenir". Ses "premiers résultats" seront annoncés dans les trois mois suivant la fin du processus de recensement, et qu’il faudrai attendre un an avant d’avoir"plus de détails".

Dans sa phase opérationnelle, 53.493 aides statistiques, 8.032 observateurs et 2.255 aides de réserve ont été mobilisés "en prévision de toute circonstance imprévue".

Le responsable a également salué l’utilisation de 53000 plaques électroniques équipées de puces téléphoniques 4G pour permettre plus de "fiabilité" des données obtenues, tandis qu’une "petite" proportion de citoyens sera comptée selon les moyens traditionnels du papier.

Il a également noté que le suivi de la mise en œuvre du recensement serait supervisé par un comité national présidé par le ministre de l’Intérieur et des commissions régionales, expliquant que le processus serait fondé sur la découpage territoriale.