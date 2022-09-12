وهران: إنزال سياحي أمريكي في مدينة سيدي الهواري

أرست باخرة سياحية أمريكية اليوم الإثنين، بميناء وهران وعلى متنها 600 سائح لزيارة المواقع التاريخية والمعالم الأثرية لمدينة سيدي الهواري، من تنظيم وكالة السياحة "ماجيك تور".

وتدوم الزيارة ثلاث ساعات كاملة بمرافقة من مرشدي السياحة المكونين من طرف جمعية "الأفق الجميل" يتقنون اللغة الإنجليزية. ويشمل البرنامج مسارات سياحية تتضمن فسحة في وسط المدينة وإقامة المصمم العالمي "إيف سان لوران" بالمدينة الجديدة والمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس، قبل الصعود نحو قمة المرجاجو وجبل سيدي عبد القادر الجيلاني وكنيسة سانتا كروز والحصن الإسباني وقصر الباي محمد الكبير.

للتذكير فإن آخر باخرة سياحية حطت الرحال بميناء وهران تعود لسنة 2019 وكان على متنها 340 سائح من جنسية بريطانية.