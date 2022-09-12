بلعابد يتحدث عن الاكتظاظ

قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، إن الاكتظاظ ليس بالحدة التي يتم تداولها بل الأمر متعلق ببعض المدارس فقط.

وأكد الوزير، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الجزائرية، أنه "لن يكون هناك اكتظاظ وشرعنا في وضع حلول على مستوى بعض الولايات التي تشهد مدارسها نوعا من الاكتظاظ، مضيفا أن الحلول موجودة ولن يشهد الموسم الدراسي المقبل هذه الظاهرة.

وأشار بلعابد، إلى أن تكوين أساتذة اللغة الإنجليزية إجباري، معلنا أن الأستاذة سيخضعون لستين ساعة تكوين عبر 7 مقاييس.

وأضاف أن الوزارة جاهزة لتدريس اللغة الإنجليزية وكل الظروف مهيأة لانطلاق العملية، مشيرا إلى أن المدارس شرعت في استقبال كتب اللغة الإنجليزية وستتدرج للسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي تدريجيا.

وتابع وزير التربية، أن المحافظ المدرسية ستخفض في السنوات الثلاث الأولى وستشمل العملية 3 ملايين تلميذ، مشيرا إلى أن الكتاب الرقمي سيكون مجانا لجميع تلاميذ الابتدائي دون استثناء، حيث يتم حاليا تجهيز المدارس بالألواح الرقمية وهو يتم تباعا، وتجهيز المدارس بالأدراج بالتنسيق مع الولاة.