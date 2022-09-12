تبسة: الونزة تتدعم بأكاديمية رياضية

تدعمت مدنية الونزة المنجمية مؤخرا، بأكاديمية رياضية خاصة يشرف عليها الرئيس عادل حمي وهو أحد اللاعبين القدامى في فريق أولمبي الونزة الذي نشط نصف نهائي كأس الجزائر موسم 2008 أمام مولودية الجزائر، وعاد الفوز الأخير لأبناء" الشنـﭭورة" بركلات الترجيح.

وفي اتصال اليوم الإثنين، بـ " الخبر" قال حمي:" لا أخفي عليك بأن الدافع الكبير، من أجل إنشاء أكاديمية " راد ستار"،لأقل من 7 و13 سنة هو الحالة المزرية التي وصلت إليها الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في المدينة، هدفنا النهوض وبعث الحياة الكروية مجددا واستطعنا الحصول على الاعتماد من طرف وزارة الشباب والرياضة لمباشرة عملنا، في انتظار منحنا مقر من طرف السلطات المحلية".

وأردف المتحدث ذاته: "لم يبق القليل عن موعد الانطلاق، وشرعنا في استقبال الملفات التي حددناها بثلاثين أو أربعين ملف، فحتى حقوق الاشتراك لا تتعدى 1000 دج، وهو ثمن رمزي". وفي رده عن سؤال حول المنشآت القاعدية المخصصة للأكاديمية رّد حمي:" للأسف المنطقة تعاني من نقص الملاعب والمرافق الرياضية، لكن نحن في انتظار الانتهاء من أشغال ملعب " المنصّة" ولدينا القاعة متعددة الرياضات وملعب آخر على أمل أن تتحسن الوضعية مستقبلا".

وقبل الختام أكد عادل حمي بأن هناك وعود من قبل بعض الأشخاص لتقديم يد المساعدة، كما سيتم الاعتماد على مدربين محليين وتقنيين لديهم كفاءة وشهادات عليا في التدريب من أجل تأطير الشبان.

وأنهى، أناشد الجميع وأبناء المدينة داخل وخارج الجزائر لمساندتنا لأننا نريد تحقيق أشياء إيجابية لهذه الأكاديمية.