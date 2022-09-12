الحماية المدنية: مسابقة توظيف في هذه الولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 600 عون حماية مدنية ذكور.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الولايات المعنية بالمسابقة هي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة.

وسيجتاز المشارك في المسابقة، اختبارات كتابية في مادة الرياضيات والثقافة العامة وكذا الاختبارات البدنية . ويتطلب ذلك إجراء فحص طبي ونفساني للقبول النهائي .

ولمزيد من المعلومات، دعت المديرية المعنيين الى الولوج الى الرابط - www.dgfp.gov.dz