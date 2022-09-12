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الحماية المدنية: مسابقة توظيف في هذه الولايات

مجتمع
12 سبتمبر 2022 ()
خ.د
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أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 600 عون حماية مدنية ذكور.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الولايات المعنية بالمسابقة هي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة.

وسيجتاز المشارك في المسابقة، اختبارات كتابية في مادة الرياضيات والثقافة العامة وكذا الاختبارات البدنية . ويتطلب ذلك إجراء فحص طبي ونفساني للقبول النهائي .

ولمزيد من المعلومات، دعت المديرية المعنيين الى الولوج الى الرابط - www.dgfp.gov.dz

 

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