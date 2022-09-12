هذا ما ينتظر أساتذة الإنجليزية المتخلفين عن التكوين

انطلقت اليوم عملية توزيع كتاب الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي، على المدارس الابتدائية، حيث ستتواصل العملية إلى غاية الانتهاء كليا من تزويد الـ 21 ألف مؤسسة عبر الوطن، بهذا الكتاب.

فيما يخضع حاليا أساتذة اللغة المتعاقدين، إلى تكوين تهييئي، هو الأول، لمدة ستين ساعة، حيث يتوزع هذا التكوين على ثلاث مراحل على مدار السنة الدراسية، بـ 190 ساعة إجمالية. شدد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، خلال استضافته اليوم في فوروم القناة الإذاعية الأولى، على أن كل أستاذ متعاقد في الإنجليزية، يتخلف عن التكوين التهييئي، الذي انطلق يوم 8 سبتمبر، يعتبر مقصيا، ولا مكان له في القطاع، وأكد بأن الخضوع إلى تكوين شرط أساسي، للضفر بعقد، يضاف إليه، معياري الجوارية، وأقدمية الشهادة.