هذه هي أجور مدربي البطولة الوطنية

يتصدر مدرب وفاق سطيف، حسام البدري، لائحة أغلى مدربي الرابطة الأولى المحترفة للموسم الكروي الحالي 2022/2023، إذ يناهز الراتب الشهري للتقني المصري 600 مليون سنتيم ليقفز الرقم إلى حدود المليار سنتيم تدفع من خزينة الوفاق شهريا لصرف مستحقات بقية أفراد الطاقم من مساعدين ومدربي الحراس وخبير الفيديو (3 مصريين و1 تونسي).

والمفارقة في هذه "الريادة" أنها تأتي في وقت لا يترك فيه رئيس الوفاق، عبد الحكيم سرار، فرصة ولا منبرا ليستجدي الدعم المادي والمعاونة المالية لإنقاذ فريقه من أزمة مالية غير مسبوقة، جعلته إلى وقت غير بعيد ممنوعا من الانتدابات المحلية والدولية بفعل تراكم الديون التي وصلت إلى المحاكم الرياضية والفيفا.

"الاستثمار في مدرب بـ28 لقبا؟"

ومع ذلك لا يرى سرار في "تصدر" الطاقم الفني للوفاق لائحة أغلى الطواقم الفنية ببطولة المحترف الأول بالجزائر أدنى حرج، بحسب ما صرح لـ"الخبر" عندما أشار إلى أنه راجع سياسته السابقة التي كانت مبنية على انتداب اللاعبين "النجوم" وفضل هذه المرة الاستثمار في طاقم فني تجتمع لديه عوامل الخبرة والكفاءة والسجل الحافل قائلا: "لست محرجا في كون البدري أغلى مدرب بالجزائر، لقد استثمرت في مدرب كبير لقيادة مجموعة شابة وأسماء جديدة، قد تقولون إن ذلك يتعارض مع الوضع المالي الصعب للوفاق، لكني أدرك أن البدري سيكون بمثابة استثمار أكيد لتكوين فريق قوي قادر على تحقيق النتائج على المدى القريب".

وعن سؤال حول التفاوت الموجود ما بين رواتب المدرب الأجنبي والمحلي في البطولة الجزائرية، شدد سرار على أن "الأمر يتعلق بـ"السوق" والمدرب مثل اللاعب أو حتى المغني والمطرب لديه أجرته وأتعابه ونحن استهدفنا مدربا بسجل حافل يملك 28 لقبا، درب الأهلي والمنتخب المصري الأول، وهنا يجب ألا نقارن كلفته المالية بالوضع الاقتصادي الحالي أو الحد الأدنى للأجور، الأمر مختلف تماما".

وتابع سرار: "بالنسبة للمدرب المحلي لدينا مشكل يخص المدرب العلمي الحاصل على الشهادات، والمدرب الممارس لكرة القدم، فهناك تضارب وصراع أثر على قيمة المدرب المحلي، والأنسب هو الحصول على توليفة ما بينهم للخروج بأطقم محلية مميزة".

أغلى مدرب... أول من يقال

واللافت في لائحة ترتيب أغلى مدرب في الرابطة الأولى المحترفة أن البدري لم يكن الرقم الأول عند انطلاقة الموسم، حيث تقدمه المدرب الفرنسي جوزي ريغا، (شبيبة القبائل) الذي كان راتبه الشهري في حدود 660 مليون سنتيم، والمفارقة الثانية، هو أنه الأغلى، وأيضا الأول الذي عصفت به النتائج، حيث تمت إقالته بعد 3 مباريات على رأس العارضة الفنية لـ"الكناري".

وجاء مدرب شباب بلوزداد، التونسي نبيل الكوكي، ثانيا، في ترتيب أغلى مدربي الرابطة الأولى المحترفة، حيث يناهز راتبه الشهري حدود 500 مليون سنتيم (دون حساب رواتب بقية أعضاء طاقمه المكون من 3 فنيين تونسيين، إضافة إلى محضر بدني ثان من جنسية جزائرية)، علما أن الكوكي الذي عمل في بداياته مساعدا لعبد الحق بن شيخة في النادي الإفريقي كان راتبه الشهري لا يتجاوز 200 مليون سنتيم، عندما وصل إلى وفاق سطيف قبل 3 مواسم.

ويسيطر المدربون الأجانب على لائحة ترتيب المدربين "الأغلى" في بطولة الجزائر، حيث يحل المدرب البوسني لمولودية الجزائر فاروق هاذزبيزيتش في المركز الثالث خلف البدري والكوكي براتب شهري يناهز 450 مليون سنتيم شهريا، وهو المدرب الذي أقيل هو الآخر، بعد 3 نتائج مخيبة سجلها مع العميد في أول ثلاث مباريات.

وعلى عكس الوفاق، الذي يراهن على الاستثمار في المدرب عبر التعاقد مع البدري، فإن رئيس شبيبة الساورة يسير في الاتجاه المعاكس، بدليل لجوئه إلى انتداب مدرب تونسي "مغمور" وهو ناصف البياوي الذي لا تتعدى أجرته 120 مليون سنتيم، أقل من 40 مليون سنتيم عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه مدرب نادي بارادو، البرتغالي شالو.

مضوي.. الرقم واحد في "المحليين"

وفي انتظار "تسريب" رقم الراتب الشهري الذي سيحصل عليه عبد القادر عمراني مقابل تدريب شبيبة القبائل، يبقى خير الدين مضوي، المدرب المحلي "الأغلى"، حيث يتقاضى 300 مليون سنتيم شهريا من إدارة شباب قسنطينة، متقدما على بوعلام شارف الذي يشرف على اتحاد العاصمة مقابل 240 مليون سنتيم شهريا، وهو الترتيب الذي يتذيله عز الدين رحيم المنسحب مؤخرا من نجم مڤرة (راتبه في حدود 110 مليون سنتيم) فيما يأتي مدرب أمل الأربعاء، الهاشمي غويلم، الأخير في أدنى لائحة المدربين الـ16 للرابطة المحترفة الأولى، حيث لا يتجاوز راتبه الشهري مع الأمل 70 مليون سنتيم.

ولا تبدو كلفة المدربين في الجزائر مرتفعة، مقارنة بما هو الحال في دول الجوار على الأقل، لكن الاختلاف يكمن في إخلال الأندية الجزائرية تحت ضغط المحيط والشارع والنتائج بعقودها دون أدنى شعور بالمسؤولية، قياسا بالعواقب المالية الوخيمة، وهنا لا يمكن حصر كل القضايا التي خسرتها الأندية الجزائرية في قضايا مماثلة، خاصة مع المدربين الأجانب، يكفي التذكير بأمثلة كافالي مع مولودية وهران، والزلفاني مع شبيبة القبائل، ويانكوفيتش مع جمعية عين مليلة، في انتظار ما ستفسر عنه قضية شباب قسنطينة مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي، الذي أقيل قبل أن يباشر مهامه وهو لازال يطالب الآن بتعويضات مالية على "الضرر المعنوي" الذي لحقه.

ووجب التذكير بأن عقود المدربين وحتى اللاعبين الأجانب في البطولة تكون بالعملة الوطنية، على أن يضمن لهم العقد الذي يودع على مستوى وزارة العمل الحصول على تحويل مالي بنسبة 80 بالمائة بالعملة الصعبة. علما أن المديرية الفنية الوطنية تحدد أعلى شهادات في التدريب للإشراف على إدارة الأندية الجزائرية وهي "يو.آف.آ.برو" للمدربين القادمين من أوروبا، ومثلها للقادمين من آسيا على ندرتهم وشهادات "كاف.أ" بالنسبة للقادمين من قارة إفريقيا.