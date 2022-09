Moualfi; la dépollution de Oued El Harrach est une priorité

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Samia Moualfi, a déclaré que la décontamination d’oued El Harrach est une priorité nationale qui fait partie de l’amélioration du cadre de vie des citoyens.



La Ministre a ajouté que lors d’une journée d’étude en faveur des entreprises industrielles classées situées au niveau de Oued El Harrach, que la décontamination était l’un des engagements du président Tebboune, qui visait à se concentrer sur l’environnement et à travailler pour un véritable modèle de développement durable.

L’Etat algérien a, à cet égard, lancé d’importants projets, dont la préparation d’études et la mise en place de plusieurs équipements hydrauliques et récréatifs visant à rétablir le statut de oued El Harrach et le en faire un des pôles attractifs de la capitale, après avoir été une zone d’attraction pour les riverains à la pêche pour la baignade et les loisirs.

Elle a, d’autre part, déclaré que, malheureusement, en raison des canaux d’évacuation des eaux usées et du développement industriel sur les rives de l’oued, le contaminant en y déversant les eaux industrielles non traitées, le transformant en un des points noirs de la capitale.

Afin de lui faire retrouver son statut et de le transformer en un des pôles récréatifs de la capitale, les solutions à la question, doivent être abordées, selon la compétence de tous les secteurs.

Elle a également noté que le projet qui a été relancé en 2021 a connu des progrès remarquables et que plusieurs problèmes industriels qui polluaient avaient été résolus.

Dans ce contexte, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a confirmé que ses services avaient adressé des avertissements aux entreprises pour protéger l’oued, précisant que le nombre d’entreprises situées au niveau du bassin, était de 533 entreprises classées dont 24 entreprises de production , dont 2 avaient déjà installées des stations de traitements.