شباب قسنطينة: مشاورات لتنظيم تنقل الجمهور

تدرس إدارة نادي شباب قسنطينة، منذ نهاية لقاء شلغوم العيد كيفية مساعدة جهور الفريق على التنقل جماعيا إلى الدار البيضاء بالعاصمة يوم السبت المقبل لمتابعة المواجهة أمام نادي بارادو. وحسب الصفحة الرسمية، لـ "السياسي" على الفايسبوك ترغب الإدارة في توفير حافلات وحتى عربات قطار بأثمان في المتناول من خلال دفع نسبة من التكاليف بالإضافة إلى توفير وجبتان خفيفتان والماء وكذا تذكرة الدخول، وتعمل الإدارة بالتشاور مع المصالح الأمنية في العاصمة وكذا إدارة بارادو وملعب الدار البيضاء وحتى بعض المتعاملين لتجسيد هذه الفكرة.