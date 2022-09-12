تعاون عسكري بين الجزائر ورواندا

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول جون بوسكو كازورا، رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية رواندا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأكد الفريق أول شنقريحة، خلال اللقاء أنه من الضروري لجيشي البلدين التحلي بإرادة حقيقية، بغية تطوير تعاون مستدام، أساسه الثقة ويأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "أود أن أغتنم فرصة تواجدكم بيننا لأشيد بجهود بلدكم من أجل إرساء رواندا مستقرة ومزدهرة، قدوة للعديد من البلدان الإفريقية، التي تتطلع للاستقرار السياسي والتنمية في جميع المجالات.

من جهتي، أقدر أنه من الضروري لمؤسستينا الانخراط في إرادة حقيقية، من شأنها السماح لنا بتطوير تعاون مستدام، أساسه الثقة ويأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة وتعزيز التبادلات".

كما أعرب الفريق أول عن الاستعداد التام للتشاور حول مختلف الجوانب الأمنية وتبادل الخبرات بغية المساهمة الفاعلة في إرساء السلام والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية: وتابع الفريق أول "وسيكون من المفيد إدراج هذا التعاون بين جيشينا في إطار بروتوكول تعاون عسكري، يصادق عليه، حيث أن زيارتكم اليوم تعد المعلم الأول، الذي سيفضي إلى التوقيع على اتفاق تعاون عسكري بين مؤسستينا."

وبدوره، أشاد الفريق أول جون بوسكو كازورا بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية، من خلال تقديم المساعدة، في مختلف المجالات، لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية. في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية رواندا، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.