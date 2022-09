Un bateau de croisière américain fait escale à Oran

Un bateau de croisière américain a accosté au port d’Oran avec 600 touristes à bord pour visiter les sites et monuments historiques de Sidi al-Houari, organisé par l’agence touristique "Magic Tour."

La visite de trois heures se fera accompagnée de guides touristiques anglophones formés par l’association "Bel Horizon". Le programme comprend une visite du centre-ville, de la résidence du couturier mondial connu Yves Saint Laurent, de nouvelles la mosquée Abdelhamid Ibn Badis, avant de monter vers le sommet de Murdjadjo et le mont Sidi Abdelkader Al-Djilani, la chapelle et le fort de Santa Cruz et le palais du Bey.

Pour rappel, la dernière fois qu’un bateau de croisière avait fait escale au port d’Oran Port était en 2019, avec 340 ressortissants britanniques à son bord.