غليزان: حجز أزيد من 39 قنطارا من مادة الفرينة

لفت انتباه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار في غليزان، أثناء القيام بدورية بدوار الدواعرية بلدية القلعة، قيام سائق شاحنة من نوع رونو بتفريغ حمولة تتمثل في أكياس معبأة أمام أحد المستودعات المفتوحة أمام العامة.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة وتفتيشها تفتيشا أمنيا تبين أنه ينقل على متنها حوالي 39.4 قنطارا من مادة الفرينة، دون فاتورة داخل المستودع.

وعلى إثرها تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، مع رفع جنحة استغلال منشأة غير مصنفة من الدرجة الرابعة دون ترخيص، وعدم الفوترة، وتحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي، وكذا المضاربة غير المشروعة، وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.