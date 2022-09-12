مجزرة مرورية بسطيف

توفي ظهر اليوم الإثنين، أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث مرور ببلدية بئر حدادة بولاية سطيف.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن عناصرها التابعة لوحدتي عين آزال وعين ولمان تدخلت بعد ظهر اليوم الإثنين، لأجل حادث مرور خطير وقع ببلدية بئر حدادة تمثل في اصطدام مباشر لشاحنة ذات مقطورة بسيارة نفعية على مستوى الطريق الولائي رقم 171 بالمكان المسمى الضواوقة. جنوب سطيف، مخلفا كحصيلة أولية وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأضاف البيان، أن العملية لاتزال جارية لإنقاذ شخص محصور، وتم نقل فتاتين من بين المصابين الثلاثة.