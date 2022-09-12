مهاجم المنتخب الوطني ينقذ موسمه

كشف اليوم الإثنين، تقرير روماني أن لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم ، بلال عمراني إستقر على ناد سيلعب له هذا الموسم.

ونقل اليوم موقع " ديجي سبور " تصريحات حصرية لرئيس نادي " شتيوا بوخاريست" الناشط في دوري الدرجة الأولى جيجي بيكالي الذي أكد: " عمراني سيمضي على عقد لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لموسميين آخرين، ولم تبقى سوى بعض الأمور الشكلية، أنا أعتبره أفضل مهاجم في رومانيا وليس أجنبيا عنها".

وأردف:" لطالما أردت أن آخذه لطالما أردت أن آخذه ، لكنه لم يكن جادًا. أخبرته أنني سأوقع له لمدة عام ثم عامين آخرين إذا كان موافقا". يذكر أن عمراني كان يلعب في نادي كلوج الروماني،وغادره بعدما كان منتظرا لتمديد عقده.