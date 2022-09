Émigration clandestine: Démantèlement d’un réseau de passeurs à Chlef

Les éléments de la sûreté de daïra de Taouegrite (Nord-ouest de Chlef) ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’organisation d’opérations d’émigration clandestine, à partir du littoral de Chlef.

"Dans le cadre des efforts de lutte contre le phénomène de l’émigration clandestine et le trafic de migrants, les éléments de la sûreté de daïra de Taouegrite ont arrêté huit ( 8) personnes activant dans un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines, et de trafic de migrants, à partir du littoral de Chlef ", a indiqué le chargé de la communication auprès de ce corps sécuritaire, le commissaire de police Cherif Ankoud.

Il a ajouté que l’opération a été réalisée grâce à des informations parvenues aux services suscités, portant sur un groupe d’individus organisant des traversées clandestines, via l'une des plages de la wilaya, pour quitter le territoire national.

Les investigations menées à ce propos, ont permis, a-t-il précisé, "l’arrestation de huit personnes, âgées de 15 à 55 ans, parmi les planificateurs de ces traversées, outre la saisie d’une embarcation, d’un moteur et d’une somme estimée à 1.190.000 DA".

L’enquête a également démontré, selon le commissaire de police Ankoud, que les prévenus ont organisé plusieurs traversées clandestines, au profit d'individus et de familles originaires de la région de Taouegrite.

Ils ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes pour les chefs d’inculpation de "planification et trafic de migrants au sein d'un groupe criminel organisé".