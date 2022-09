Accident tragique de la circulation à Sétif

Un tragique accident de la circulation a eu lieu, ce lundi, dans la wilaya de Sétif, causant 6 décès, a indiqué la protection civile dans un communiqué.

Ce grave accident de la circulation est survenu dans la commune de Bir Haddada, située au sud de la wilaya de Sétif.

Un choc frontal entre un camion poids lourd et un véhicule utilitaire s’est produits au lieu dit El Douaka, sur la RN 172, précise la même source.

Dans un précédent bilan, la protection civile a fait état de quatre décès et de trois blessés.

Une fille a été grièvement blessée et transférée vers les urgences de l’hôpital d’Ain Azal.