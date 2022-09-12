وفد عسكري مغربي في دولة الاحتلال

توجه وفد عسكري مغربي إلى الأراضي المحتلة للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري، الذي ينعقد ما بين 12 و15 سبتمبر الجاري في تل أبيب.

وحسب بيان الجيش المغربي فإن "الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، توجه إلى إسرائيل مرفوقا بوفد عسكري".

وأضاف البيان: "كما تهدف هذه المشاركة إلى إرساء أسس تعاون متين في مجال الدفاع متعدد الأبعاد والتجديد العسكري".

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها، علما أن رئيس أركان الجيش الصهيوني، أفيف كوخافي، كان قد قام بزيارة إلى المغرب في شهر جويلية الماضي.