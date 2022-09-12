السيسي في قطر لأول مرة

يصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة الثلاثاء في زيارة تستمر ليومين هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "يستقبل (..) غدا الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين".

وكان أمير قطر زار مصر في جوان الماضي بهدف تكريس المصالحة.

وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في جوان 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجّهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أطاح بها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.

وقالت "قنا" إنّ الزيارة "تؤسس لمرحلة جديدة ومحطّة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة".

وتابعت "تشهد العلاقات القطرية المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين"، معتبرة أن زيارة السيسي "تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية" في الجزائر في نوفمبر المقبل.