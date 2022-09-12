رواية لحبيب السايح .. قريبا في المكتبات

قال، الكاتب الروائي لحبيب السايح، في تصريح لـ "الخبر أونلاين"، إن روايته الجديدة ستكون متاحة في المكتبات الجزائرية خلال بداية الأسبوع المقبل، حسب ما أخبره ناشره الكويتي. وكانت رواية السايح الجديدة قد صدرت بداية من هذا الأسبوع عن منشورات "تكوين" في الكويت وبغداد، بعنوان "تيبحيرين..محنة الرهبان السبعة". وبانتقاله لدار" تكوين " يكون لحبيب السايح قد أنهى علاقته بدار "ماكسيسلياني" التونسية التي نشرت له عدة روايات منها رواية "أنا وحاييم" التي تحصل بواسطتها على جائزة "كتارا" للرواية العربية سنة 2019، بعد أن صدرت سنة 2018 عن منشورات "ميم" بالجزائر.