Une délégation militaire marocaine en Israël

Une délégation militaire marocaine s’est rendue à Israël pour prendre part à un congrès international sur le renouvellement et la modernisation militaire, qui se tiendra du 12 au 15 septembre en cours à Tel-Aviv.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, l’armée marocaine a indiqué que l’inspecteur général des forces armées royales s’est rendu en Israël, accompagné d’une délégation militaire.

Cette visite vise à instaurer les bases d’une force coopération dans le domaine de la défense multidimensionnelle et le renouvellement militaire et est la première de son genre, précise le communiqué.

Il est à noter que le chef d’Etat-Major ismaélien Aviv Kokhavi, s’est rendu, en juillet, au Maroc.