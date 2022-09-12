نحو ترحيل بلحاسني يعقوب إلى الجزائر

تتواصل قضية المدعو بلحاسني يعقوب المتابع قضائيا لضلوعه في قضايا نصب واحتيال خطيرة استهدفت وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية فإن المعني يواصل "ممارساته الإجرامية" انطلاقا من اليونان التي التحق بها بطريقة غير شرعية.

وكشفت "واج" أنه تم إطلاق تحقيقات قضائية حول ممارسات هذا الشخص الذي ينتحل صفات نظامية، ولم يستبعد ترحيله إلى الجزائر.

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد وجهت شهر جويلية الفارط نداء للجمهور، لاسيما ضحايا هذا الشخص المتهم بالنصب والاحتيال بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من مصالحها.

وأوضحت النيابة أن هذا الشخص البالغ من العمر 22 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة، مسبوق قضائيا وينشط انطلاقا من اليونان، حيث يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم لسلب مبالغ مالية منهم وهذا بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية.

كما وجهت الجهة القضائية ذاتها "نداء لكل شخص وقع ضحيته، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه إما على المستوى الوطني أو خارجه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة، التقرب من مصالحها قصد ترسيم شكواه أو سماع شهادته في الموضوع".