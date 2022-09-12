عقوبات الرابطة المحترفة

سلطت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة نافذة (المنع من دخول أرضية الميدان وغرفة تغيير الملابس) على مدرب اتحاد بسكرة، شريف حجار، لاحتجاجه على قرار، خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام شبيبة الساورة (0-0)، السبت الماضي، لحساب الجولة الثالثة للرابطة الأولى، حسبما أفادت به اليوم الاثنين الهيئة الكروية.

ويتعين على مدرب بسكرة أيضا دفع غرامة مالية تقدر 30 ألف دينار، حسب نفس المصدر.

كما حذرت لجنة الانضباط في جلستها اليوم الاثنين، نادي اتحاد بسكرة وغرمته بـ 100 ألف دينار "لاستعمال ورمي مقذوفات".

وفرضت لجنة الانضباط على اتحاد بسكرة، غرامة ثانية تقدر بـ40 ألف دينار لانتهاجه "سلوك غير سليم".

من جهة أخرى، غرم فريق شبيبة الساورة بـ40 ألف دينار لانتهاجه "سلوك غير سليم".

كما فرضت لجنة الانضباط العديد من الغرامات المالية ضد بعض الأندية خلال مباريات الجولة الثالثة، سيما بسبب "استعمال ورمي مقذوفات". وغرم نادي مقرة بـ100 ألف دج مع تحذيره لاستعمال ورمي مقذوفات (أول تجاوز).

وعاقبت لجنة الانضباط أيضا وفاق سطيف وأمل الأربعاء، بدفع 30 ألف دينار غرامة مالية "لاستعمال مقذوفات داخل المدرجات" وسلطت على أمل الأربعاء غرامة بـ200 ألف دينار، "لغياب المدرب على خط التماس".

كما يتعين على الصاعد الجديد، مولودية البيض دفع غرامة مالية تقدر 60 ألف دينار لاستعمال "مقذوفات داخل المدرجات"، بينما ستدفع جمعية الشلف مبلغ 30 ألف دينار لنفس السبب.