حرارة قياسية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من استمرار موجة حر شديدة على عدة ولايات بوسط وشرق البلاد، كما نبهت إلى تساقط أمطار رعدية بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن حرارة شديدة تصل فيها درجات الحرارة إلى 44 درجة ستواصل اجتياحها بداية من صبيحة اليوم إلى غاية يوم غد الأربعاء، لولايات سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

بينما يتوقع أن تزول هذه الحرارة القياسية مساء اليوم بولايات الشلف، عين الدفلى، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، وتيزي وزو. بالإضافة إلى منطقة غليزان وبجاية وجيجل.

من جهة أخرى أشارت الأرصاد الجوية في تنبيه إلى تساقط أمطار رعدية قد تصل كميتها إلى 20 ملم بداية من ظهيرة اليوم إلى الساعة السادسة مساء على ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، سوق أهراس وتبسة.