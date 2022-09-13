اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة فيما شنت القوات الصهيونية حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس تخللتها اشتباكات مسلحة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة، كما اقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية. وذكر نادي الأسير أنه تم اعتقال 15 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإنه خلال اعتقال شابين في نابلس وثالث في طولكرم، فتح فلسطينيون النار باتجاه الجنود الصهاينة لكن دون إصابات. وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء أمس، شابين من باب حطة قرب المسجد الأقصى، فيما اندلعت مواجهات مع القوات الصهيونية في بلدة الطور بشرق القدس المحتلة.