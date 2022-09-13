توقيف مسؤول روسي بمصنع الطائرات بتهمة الخيانة

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس وتسليم معلومات ووثائق إلى أوكرانيا.

وأصدر الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "تم القبض على مواطن روسي أدين بالخيانة العظمى لنقله معلومات إلى أوكرانيا على حساب أمن الدولة الروسية".

وأضاف البيان: "أحد سكان منطقة موسكو يعمل مديرا للجودة في مصنع للطائرات وكان لديه إمكانية الوصول إلى المستندات التي تحمل علامة "سرية للغاية"، بالإضافة إلى رسوم مهمة عن أجزاء الطائرات العسكرية".

وأشار البيان إلى أن "المواطن الروسي عمل من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية مع الجانب الأوكراني وسلمهم وثائق مهمة وتحديدا إلى مصنع أوديسا للطيران."