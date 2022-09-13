لجنة من " الكاف" تحّل بالجزائر

تتواجد بالجزائر العاصمة منذ أمس الإثنين، لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وذلك في إطار التحضير لقرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر يوم الفاتح أكتوبر المقبل.

وحسب موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن اللجنة اجتمعت برئيس اللجنة المحلية لتنظيم " الشان" رشيد أوكالي ونائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ياسين بن حمزة وذلك بحضور ممثلي التلفزيون العمومي الجزائري، بالإضافة إلى كوادر من فندق الأوراسي وكل هذا من أجل إنجاح هذه المناسبة.

وزار فريق " الكاف"، العديد من المواقع التي من المحتمل أن تستضيف حفل القرعة ويعد هذا الاجتماع جد مهم، خاصة وأن الهيئة الكروية تريد إنجاح هذه المنافسة.