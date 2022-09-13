الوزير الأول في زيارة عمل لموريتانيا

يشرع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة على رأس وفد وزاري هام، في إطار تنظيم الدورة الـ 19 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-الموريتانية للتعاون التي ستنعقد غدا الأربعاء، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ويرافق الوزير الأول وفد وزاري يضم كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية السيد لخضر رخروخ، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي.

وكانت الجزائر وموريتانيا قد وقعتا على مستوى اجتماع الخبراء مذكرة تفاهم جديدة في مجال الكهرباء.

وأوضح أوفى سفيان مدير التعاون العربي والإفريقي بوزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء، أن المذكرة الجديدة تتضمن سبل التعاون وفرص الشراكة بين سونلغاز الجزائرية وسوميلاك الموريتانية، في كل ما يتعلق بالربط الكهربائي والتكوين وإمكانية بيع بعض المواد الخاصة بالكهرباء المصنعة بالجزائر. كما ناقش اجتماع الخبراء فرص التعاون بين الجزائر وموريتانيا في مجال المناجم وفي المناطق الحدودية بين البلدين.

وفي قطاع المناجم، أكد مدير التعاون العربي والإفريقي بوزارة الطاقة أن وفدا عن الديوان الوطني للمناجم الموريتاني سيزور الجزائر قريبا.