بن عيادة يكسب ثقة عموتة

يواجه الأحد المقبل، نادي الوداد الرياضي المغربي أولمبييك خريبكة لحساب ثالث جولات الدوري المغربي. وكشف اليوم الثلاثاء، موقع " كورة" أن خسارة الوداد السبت الماضي، لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان، أثارت غضب الجماهير بسبب تواضع الأداء وسوء اختيارات المدرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدرب حسين عموتة اعترف بسوء الاختيار خاصة على مستوى خط الدفاع. وختم " كورة" بأن عموتة قرر العودة لتثبيت المدافع أمين فرحان في وسط الدفاع مع الوافد الجديد الجزائري الحسين بن عيادة، وذلك لعدم اقتناعه بثنائية أرسين زولا وأمين أبو الفتح.

وأوضحت تقارير إعلامية في وقت سابق، بأن حسين بن عيادة ترك انطباعا جد حسن لدى جماهير الوداد خلال الدقائق التي لعبها.