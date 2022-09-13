الأفافاس يؤجل مؤتمره

اجتمعت الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) يوم أمس الإثنين، بالمقر الوطني للحزب لاستعراض تقدم التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الوطني العادي السادس.

وجاء في بيان للحزب إن الهيئة الرئاسية للجبهة، رحبت بالسير الحسن الذي عرفته التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الوطني السادس وبالتقدم المحرز خلالها.

وعلى ضوء التقرير التنظيمي والسياسي الذي قدمه الأمين الأول إلى الهيئة الرئاسية، استنادا إلى الاجتماعات التقييمية المنعقدة على مستوى لجنة تحضير المؤتمر الوطني، وإلى التقرير المقدم من طرفها إلى الهيئة الرئاسية، قررت الهيئة الرئاسية بناءً على هذه التقارير ووفقا لسلطاتها التنظيمية والقانونية تمديد آجال تنظيم المؤتمر الوطني العادي السادس، وتُحدد أيام 08، 09 و10 ديسمبر 2022 موعدا لانعقاد أشغاله.