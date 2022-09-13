باخرة سياحية أمريكية ترسو بميناء العاصمة

رست صباح اليوم الثلاثاء بميناء الجزائر الباخرة السياحية "سيلفر كلاود" قادمة من مدينة وهران وعلى متنها 224 سائح أمريكي لزيارة المعالم التاريخية والطبيعية التي تزخر بها الجزائر.

وأفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في منشور لها عبر صفحتها على الفايسبوك، إن السياح الأمريكيين سيقومون بزيارة للمواقع التاريخية والمعالم الأثرية على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، عبر ستة مسالك سياحية.

وكانت هذه الباخرة قد رست أمس الإثنين بميناء وهران التي نظم بها لفائدة هؤلاء السياح خرجات لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية للولاية في سياق الترويج للمنتجات السياحية التي تزخر بها عاصمة غرب البلاد.

وأدرجت في هذا الإطار ستة مسالك سياحية شملت وسط مدينة وهران وحي "سيدي الهواري" العتيق وساحة "بودالي حسني" بنفس الحي وساحة "أول نوفمبر 1954" وقصر "الباي" ومسجد "الباشا" وجبل "مرجاجو" وحصن "سانتا كروز". كما نظمت بالمناسبة معارض لمنتجات الصناعات التقليدية عبر هذه المسارات السياحية.

وينتظر أن تحل سفينة سياحية بوهران يوم 22 سبتمبر الجاري تضم 208 سياح من جنسية أمريكية في إطار جولات سياحية للمدينة وفق المدير الولائي للقطاع قايم عمر بلعباس. كما برمجت رحلة ثالثة مماثلة يوم 24 من نفس الشهر وتخص 150 سائحا أمريكيا على أن تنظم أيضا مسارات سياحية أخرى لفائدة سياح الرحلتين المقبلتين.