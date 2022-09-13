تنصيب مدير جديد للصيدلية المركزية للمستشفيات

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم الثلاثاء على التنصيب الرسمي للمدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات فرحات سمير بحضور إطارات الوزارتين والصيدلية المركزية للمستشفيات.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، شدد وزير الصناعة الصيدلانية خلال مراسم تنصيب المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات على ضرورة التماسك والتنسيق بين وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة في إطار العمل الحكومي المشترك لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما دعا الوزير إلى تعزيز القدرات وتضافر الجهود من أجل رفع الصعوبات وضمان التوفير المستمر للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية واتاحتها لمختلف المؤسسات الاستشفائية، مما سيطمئن الأطباء والجمعيات ويضمن رعاية أفضل للمرضى.