وضعية صعبة لشركات الطباعة

قام، اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال محمد بوسليماني، بزيارة لشركة الطباعة بالجزائر التي تعد من أكبر شركات الطباعة والمتخصصة في طباعة الجرائد والكتب المدرسية وشبه المدرسية وكذا تغليف الأدوية والمواد الغذائية.

وخلال زيارته شرح الوزير واقع الطباعة في الجزائر، مؤكدا أن الوضعية التي تعانيها شركات الطباعة صعبة بالنظر إلى تراكم ديون عديد الجرائد.

وفي هذا الصدد طالب بوسليماني من الناشرين تسديد الديون في أقرب الآجال حتى تتمكن هذه الشركات من تسديد أسعار الورق الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعاره عالميا مؤخرا مع العلم أن الناشرين يستفيدون من أسعار النشر بالتسعيرة القديمة التي لا تتوافق مع ما هو مطروح في الأسواق حاليا.

كما أكد الوزير خلال تصريح له أن إعادة تنظيم القطاع سيكون لصالح الصحافة الوطنية سواء مكتوبة مسموعة أو مرئية أو إلكترونية