عقوبة قاسية في حق أوكيجة ومدربه يدافع عنه

تعرض الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيجة للطرد بالبطاقة الحمراء خلال المباراة الأخيرة التي انهزم فيها ناديه أمام غانغون بسداسية مقابل ثلاثة أهداف ضن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

وأشهر الحكم، بطاقة حمراء مع نهاية الشوط الأول في وجه أوكيجة عقب تدخله على لاعب الفريق المنافس، في لقطة أثارت جدلا كبير، إذ رأى المختصون أن تدخله لم يكن يستحق الإقصاء. ودافع مدرب ماتز " بولوني" عن حارسه قائلا: "هل الحكم كان وراء هزيمتنا؟ نعم ،، هذا اللقاء كان علينا الفوز به لكن كانت هناك عقوبات عمياء أشعلت المواجهة".

وأردف:" أوكيجة كان يبكي، لقد عاد من عقوبة ثلاث مباريات وتم معاقبته دون أي خطأ". وختم: "سيكون معاقبا لأربع مباريات، أنا متأسف لغيابه".