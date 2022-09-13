باتنة: توقيف أربعة أشخاص وحجز أسلحة وذخيرة

أوقفت مصالح الأمن بولاية باتنة أربعة أشخاص وحجزت بنادق صيد وأخر مضخية وذخيرة.

وأفادت إذاعة باتنة الجهوية اليوم الثلاثاء إن مصالح الأمن أوقفت مركبة سياحية بمدينة آريس وعلى متنها شخصين حيث عثر بحوزتهما على بندقية مضخية عيار 12 وثلاث بنادق صيد من نفس العيار بالإضافة إلى مخزن مسدس مزود بخمسة خراطيش حية عيار 09 ملم.

كما أوقفت نفس المصالح بمدينة باتنة شخصين كانا على متن مركبة سياحية حيث تم حجز 5875 خرطوشة مع مبلغ مالي يقدر بـ 182.9000 دج حيث اتخذت في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة المحلية.