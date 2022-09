Un bateau de croisière américain fait escale à Alger

Le bateau de croisière américain « Silver Cloud » dont les 224 passagers ont visité hier les monuments d’Oran à fait escale aujourd’hui à Alger, ou selon un communiqué du ministère du tourisme et de l’Artisanat les touristes visiteront des sites et des monuments historiques aux niveaux d’Alger et de Tipaza à travers six itinéraires touristiques.

Le navire avait pour rappel accosté à Oran hier ou il avait visité les attractions touristiques, historiques et culturelles de la wilaya, tels que le centre ville d’Oran, l’ancien quartier "Sidi El-Houari", la place Boudali Hosni, dans le même quartier, la place du "1er novembre 1954", le palais du "Bey", la mosquée du "Pasha", la montagne "Murdjadjo" et le fort de "Santa Cruz". Des expositions de produits artisanaux ont également été organisées sur l’itinéraire touristique.

Deux autres bateaux de croisières américains devraient également faire escale dans le port d’Oran, les 22 et 24 septembre prochain.